На українському фондовому ринку другий день значне зниження

На українському фондовому ринку вже другий день поспіль спостерігається значне зниження - індекс українських акцій UX знизився на 1,84%, до 1227,96 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 1,2 млн грн, з них фондовий ринок припало 431 тис. грн.

Серед лідерів зниження акції Авдіївського коксохіму (-6,30%), «Азовсталі» (-4,53%), «Мотор Січі» (-3,05%).

На російському фондовому ринку також спостерігається зниження - індекс ММВБ знизився на 0,58%, індекс РТС - на 0,49%. Акції «Газпрому» знизилися на 0,36%, «Сбербанку» - на 0,55%, «Лукойлу» - на 1,11%.

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На європейських фондових майданчиках спостерігається незначне зростання - індекс FTSE 100 підвищився на 0,05%, індекс Dax - на 0,08%.