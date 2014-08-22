Нацбанк викупив облігації «Нафтогазу» ще на 12 мільярдів

Національний банк України 20 серпня викупив у небанківських фінустанов облігації внутрішньої держпозики на 11,982 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, обсяг облігацій внутрішньої держпозики у портфелі НБУ 21 серпня зріс на 12,999 млрд грн, у той час як обсяг ОВДП у портфелі небанківських установ знизився на 11,982 млрд грн.

Нагадаємо, Нацбанк двічі в серпні викуповував у небанківських фінустанов облігації внутрішньої держпозики, в тому числі 18 серпня на 14,5 млрд грн і 19 серпня на 14,5 млрд грн, що, за інформацією учасників ринку, пов'язане з частковим викупом облігацій у НАК «Нафтогаз України» в рамках випущених урядом ОВДП на 42,1 млрд грн для капіталізації компанії.

Таким чином, з початку місяця НБУ викупив облігації «Нафтогазу» на 41,016 млрд грн, що становить 97% випущених урядом облігацій для капіталізації компанії.

З початку місяця обсяг ОВДП в обігу зріс на 54,890 млрд грн, у тому числі обсяг облігацій в портфелі НБУ зріс на 44,774 млрд грн, у портфелі банків - на 6,173 млрд грн, у портфелі небанківських установ - на 516,21 млн грн, у портфелі нерезидентів - на 3,426 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк в липні 2014 року придбав у власність державні облігації України на 6,2 млрд грн, що в 4,8 разу більше обсягу покупки в червні. З початку року обсяг купівлі ОВДП Нацбанком склав 51,1 млрд грн і 5 млн дол., у той час як операції з продажу ОВДП із свого портфеля регулятор з початку року не проводив.

Станом на 21 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 362,274 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 236,796 млрд грн, у власності банків - 89,320 млрд грн, небанківських установ - 15,940 млрд грн, нерезидентів - 20,218 млрд грн.

Грошова маса в Україні в липні 2014 року знизилася на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарна база - на 0,6%, до 348,8 млрд грн. З початку року грошова маса в Україні зросла на 4,0%, монетарна база - на 13,6%.