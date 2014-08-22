Мінфін позапланово залучив до держбюджету 401,6 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 401,572 млн грн на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив усі кошти в результаті розміщення гривневих ОВДП на 3 роки за ставкою 16,5% річних, задовольнивши одну з двох поданих заявок інвесторів.

Останній раз Мінфін проводив розміщення 3-річних гривневих ОВДП 15 серпня і в результаті аукціону залучив до держбюджету 2,032 млрд грн під 18,98%.

Таким чином, нинішня ставка розміщення ОВДП на аналогічний термін у 3 роки на 2,48 п.п. нижча ставки останнього розміщення, а обсяг залучених коштів у 5 разів нижчий останнього розміщення ОВДП на такий термін.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у серпні провів дев'ять ОВДП-аукціонів, у ході яких залучив до держбюджету 3,827 млрд грн. До кінця місяця Мінфін планував провести ще два ОВДП-аукціони – 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 18 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 118,082 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,967 млрд грн, на обслуговування держборгу – 25,958 млрд грн.

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Станом на 21 серпня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 362,274 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 236,796 млрд грн, у власності банків – 89,320 млрд грн, небанківських установ – 15,940 млрд грн, нерезидентів – 20,218 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік із останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.