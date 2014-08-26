Індекс S&P500 пробив позначку в 2000 пунктів

Індекс Dow Jones зріс на 75,65 пункта (0,44%) до позначки 17076,87 пункта, повідомляє "Прайм".

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній американського ринку, додав 9,52 пункта (0,48%), досягнувши значення 1997,92 пункта. В ході торгової сесії індекс встановив у цей день вже другий за тиждень рекорд, вперше в історії подолавши позначку в 2000 пунктів.

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Останній рекорд закриття для цього індексу - 1992,37 пункта - був встановлений 21 серпня. Індекс електронної біржі NASDAQ піднявся на 18,80 пункта (0,41%) і опинився на позначці 4557,35 пункта.

"Ця відмітка в 2000 пунктів дуже важлива як з психологічної, так і фінансової позицій, - прокоментував новий рекорд індексу головний аналітик інвестиційної компанії Schaeffer's Investment Research Inc Джо Белл. - Можливо, в цьому русі вгору ми подолали етап ринкової нестійкості, що викликається більшим обсягом покупок цінних паперів, і індекс зможе дихати на такій висоті".

Ця думка частково поділяє і директор з питань стратегії ринку банку Wells Fargo Private Bank Шин Лінч.

"Подолання позначки в 2000 пунктів психологічно дуже важливо, але це стане дійсно важливим в тому випадку, якщо ринкові показники будуть триматися біля цієї позначки якийсь тривалий період часу, - заявив він. - Думаю, що інвестори повернуться до своїх зайнятих позицій і сезон отримання сталого прибутку, що мав місце у другому кварталі, буде продовжений".

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Нафта на торгах в Нью-Йорку подешевшала на 0,30 долара, або на 0,32%. Ф'ючерсні контракти на її постачання в жовтні на закритті торгувалися за 93,35 долара за барель. Ціна тройської унції золота на електронних торгах встановилася на позначці 1 278,90 долара, втративши 1,30 долара (0,1%).