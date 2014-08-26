Кабмін пропонує дозволити часткову приватизацію «Енергоатому» і «Турбоатому»

Кабінет міністрів України пропонує дозволити часткову приватизацію компаній "Енергоатом", «Турбоатом», а також "Зоря-Машпроект".

Це передбачається в законопроекті від 22 серпня 2014 року №4541а, який уряд вніс до Верховної Ради, щодо переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, повідомляє сайт ВР.

Зокрема, відповідно до доповнення до цього законопроекту, пропонується включити пакети акцій «Енергоатома», «Турбоатома» і «Зоря-Машпроект» у розмірі 60% плюс одна акція до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, але водночас дозволити приватизацію міноритарних пакетів акцій цих підприємств, що залишаються в держвласності, на підставі рішень Кабінету міністрів і Ради національної безпеки та оборони України.

Водночас, Кабмін пропонує залишити в переліку заборонених до приватизації підприємств "Нафтогаз України", "Укртранснафту", "Укргазвидобування", "Укртрансгаз", "Укрспецтрансгаз", "Укргідроенерго", «Ощадбанк» і «Укрексімбанк», аеропорти "Бориспіль" і "Львів", підприємства "Топаз" і "Радар", холдингову компанію "Артем", виробника інсуліну "Індар" і Державну продовольчо-зернову корпорацію України.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ВАТ «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. Управління державною частиною акцій «Турбоатома» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.

«Зоря-Машпроект» - відомий у світі розробник і виробник газотурбінного обладнання, монополіст на ринку СНД у сфері розробки та виробництва газових турбін для кораблів військового флоту. Оснащує газоперекачувальним обладнанням магістральні газопроводи, а також розробляє й поставляє газотурбогенератори для потреб енергетики. З квітня 2011 року «Зоря-Машпроект» входить до складу держконцерну «Укроборонпром».