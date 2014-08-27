Індекс S&P500 вперше в історії закрився вище 2000 пунктів

Індекс Dow Jones зріс на 29,83 пункту (0,17%) - до позначки в 17106,70 пункту. Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній американського ринку, додав 2,10 пункту (0,11%) і закрився на рівні 2 000,02 пункту. Таким чином, за підсумками торгів він оновив свій історичний максимум. Індекс електронної біржі NASDAQ піднявся на 13,29 пункту (0,29%) і опинився на позначці 4 570,64 пункту, повідомляє Прайм.

"Ринки в даний час ростуть не різко, а плавно, і це, ймовірно, хороша новина з точки зору довгострокового зростання, - зазначає стратег інвесткомпанії Edward Jones Кейт Ворн. - Хоча акції зараз вже не можна назвати дешевими, вони, на нашу думку, ще й не стали занадто дорогими".

"Економіка США вступає в третій квартал, що стимулює зростання вартості акцій, а також агресивну політику з боку ФРС і зростання курсу долара щодо інших валют, - констатував аналітик JPMorgan Chase Ван Лі. - Чутки про те, що ЄЦБ робить ставку на ослаблення фінансової політики після зустрічі в Джексон-Хоул, підкреслюють, що думки щодо подальших дій у цій сфері розходяться".

"Я налаштований оптимістично щодо ситуації на фондовому ринку США, хоча і очікую, що S&P500 знизиться до рівня в 1950-1980 пунктів, - зазначив фінансовий аналітик Сінгх Маніш з інвестиційної компанії Crossbridge Capital. - Це зниження буде плавним, оскільки статистика і позиція ФРС сприяють тому, щоб інвестори ризикували".

Акції канадської мережі закусочних Tim Hortons за підсумками торгів зросли в ціні на 6,33 долара (8,47%) - до 81,05 долара після того, як американська компанія Burger King заявила, що має намір придбати її за 11,4 млрд доларів. При цьому, цінні папери Burger KIng подешевшали на 1,40 долара (4,32%) - до 31 долара.

Нафта на торгах в Нью-Йорку подорожчала на 0,51 долара (0,55%). Ф'ючерсні контракти на її постачання в жовтні укладалися за ціною 93,86 долара за барель. Ціна тройської унції золота на електронних торгах встановилася на позначці 1 285,20 долара, додавши 6,30 долара (0,49%).