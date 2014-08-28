Український фондовий ринок через вторгнення Росії на Донбас обвалився майже на 6%

На українському фондовому ринку обвал - індекс UX станом на 13:00 упав на 5,77% - до 1180,42 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів становив 17,79 млн грн, із них на фондовий ринок припало 7,4 млн грн.

Серед лідерів зниження - акції Єнакіївського метазводу (знизилися станом на 12:50 на 12,87%), «Азовсталі» (-10,97%), Авдіївського коксохіму (-8,15%).

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Індекс ПФТС знизився на 1,29% - до 457,55 пункту. Загальний обсяг торгів становив 375 млн грн.

Значне зниження також спостерігається й на російському фондовому ринку - індекс ММВБ станом на 14:03 за московським часом знизився на 2,15%, індекс РТС - на 3,27%. Акції ВТБ знизилися на 4,02%, «Сбербанка» - на 3,45%, «Газпрому» - на 1,51%.

Зниження фондових ринків відбувається на тлі ескалації збройного конфлікту на сході України й появи інформації про пряму участь підрозділів російської армії в даному конфлікті.