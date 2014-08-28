Фондові індекси РФ впали через вторгнення російських військ до України
17:13, 28 серпня 2014Фондовий ринок
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Рубль посилював падіння щодо бівалютного кошика
REUTERS
Індекс РТС до 16.55 мск впав на 3,66% і склав 1214,64 пункту.
Індекс ММВБ знизився на 2,05% і був зафіксований на рівні 1418,19 пункту, повідомляє «Газета.Ru».
Раніше російські фондові індекси знижувалися в межах 2,2%. При цьому курс валют зростав, а рубль посилював падіння щодо бівалютного кошика у зв'язку із загостренням ситуації в Україні.
Причиною падіння індексів є геополітична ситуація в світі. Зокрема, Петро Порошенко заявив про вторгнення російських військ на територію України.
Ці дані підтвердили розвідка США і представники НАТО.
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