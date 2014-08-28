Fitch слідом за суверенним знизило рейтинги 6 українських корпорацій

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента в національній валюті 6 українських корпорацій до рівня «ССС» з «В-» слідом за аналогічним зниженням рейтингу України, йдеться в повідомленні агентства.

Зокрема, знижено рейтинг агрохолдингів «Миронівський хлібопродукт», «Укрлендфармінг», «Авангард», «Кернел», «Креатив», а також гірничо-металургійної групи «Метінвест». При цьому короткостроковий кредитний рейтинг «Метінвесту» в нацвалюті також знижений до рівня «С» з «В». Одночасно з тим, агентство підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті зазначених корпорацій на рівні «ССС».

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня агентство Fitch підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «ССС» і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до «ССС» з «В-».

Агентство також спрогнозувало падіння економіки України за підсумками 2014 року мінімум на 6,5% і нульове зростання в 2015 і 2016 роках на тлі нестабільної ситуації на сході країни, а також падіння експорту в Росію і високу ймовірність нестачі енергоресурсів в зимовий період.

При цьому зростання дефіциту бюджету становитиме, за оцінками Fitch, не менше 10% ВВП в 2014 році і 6% ВВП в 2015 році.