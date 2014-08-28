Індекс Української біржі впав на 6,2%, індекс ПФТС - на 3,3%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 28 серпня, знизився на 6,20% - до 1174,97 пункту, повідомляється на сайті біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 62 млн грн, з них на фондовому ринку - 46,6 млн грн, на терміновому ринку - 15,3 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Азовсталі» (-12,60%), «Донбасенерго» (-6,58%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 3,30% - до 448, 22 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 548,8 млн грн.

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