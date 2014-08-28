Мінфін не зміг залучити кошти до бюджету на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України не залучило кошти до держбюджету на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, інвестори не подали жодної заявки на придбання запропонованих Мінфіном гривневих облігацій терміном обігу 8 місяців.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у серпні провів одинадцять ОВДП-аукціонів, в ході яких залучив до держбюджету 4,229 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 26 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 120,988 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 64,260 млрд грн, на обслуговування держборгу – 27,555 млрд грн.

Станом на 27 серпня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 363,226 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 236,722 млрд грн, у власності банків – 90,305 млрд грн, небанківських установ – 15,809 млрд грн, нерезидентів – 20,389 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.