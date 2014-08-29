Malaysia Airlines заморозила торгівлю акціями перед реструктуризацією

Авіаперевізник Malaysia Airlines (МА), який втратив цього року два лайнери, в п'ятницю припинив торгівлю своїми акціями напередодні заяви про основні параметри реструктуризації компанії, повідомляє РИА Новости з посиланням на Рейтер.

Інвестиційний фонд уряду Малайзії Khazanah Nasional Bhd, що володіє більшістю акцій МА, повідомить про плани реструктуризації сьогодні на прес-конференції. Очікується, що нова бізнес-модель буде включати масштабні звільнення персоналу і зміну керівництва компанії. Раніше прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак оголосив про початок процесу делістингу і націоналізації авіаперевізника.

У четвер з'явився фінансовий звіт МА за другий квартал поточного року. Згідно з документом, у період з квітня по червень чистий збиток компанії склав 307 мільйонів рінггітів (92 мільйони доларів). Загальні збитки Malaysia Airlines за останні три роки склали близько 1,3 мільярда доларів.

Першим із зниклих літаків компанії Malaysia Airlines став рейс МН370, який вилетів на початку березня з Куала-Лумпура в Пекін з 227 пасажирами і 12 членами екіпажу на борту. Уламки літака досі не знайдені. Ймовірно, повітряне судно впало у південній частині Індійського океану.

Іншою великою трагедією стала втрата літака Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Літак був збитий бойовиками 17 липня в Донецькій області. На борту лайнера перебували 298 осіб, з яких 85 дітей і 15 членів екіпажу. Серед пасажирів були 193 голландських підданих, всі вони загинули.