Російський ринок акцій продовжує падати через загострення конфлікту в Україні

Російський фондовий ринок продовжиотсв зниження на початку торгів п'ятниці, але більш повільними темпами, ніж напередодні, залишаючись під враженням від загострення російсько-українського конфлікту, передає Reuters.

До 10.16 МСК індекс ММВБ опустився на 0,53 відсотка від рівня закриття четверга до 1.416 пунктів. Індекс РТС опустився на 0,82 відсотка до 1.209 пунктів.

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Акції "Роснефти" знизилися на 0,6 відсотка до 227,5 рубля, котирування "Газпрому" - на 0,5 відсотка до 133,2 рубля, папери "Сбербанку" - на 0,8 відсотка до 73,9 рубля.

У плюсі тримаються акції М.Відео, що відскочили після падіння в попередні дні,паперу ПІКу і Башнафти.

З часу закриття вчорашніх торгів в РФ Україна, Росія і Захід встигли обмінятися взаємними звинуваченнями.

Лідери Німеччини, Великобританії, Франції та Італії слідом за НАТО і Києвом звинуватили Росію в ескалації військового конфлікту на Україні і пригрозили новими санкціями.