На українському фондовому ринку продовжується значне зниження

На українському фондовому ринку вже другий день поспіль триває значне зниження - індекс українських акцій UX за станом на 11:30 знизився на 2,35% - до 1147,33 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 5,27 млн грн, з них на фондовий ринок припало 3 млн грн.

Лідерами зниження стали акції Єнакіївського метзаводу, які знизилися більш ніж на 8%.

На російському фондовому ринку продовжується зниження - індекс ММВБ знизився на 0,49%, індекс РТС - на 0,74%.

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Як повідомляв УНІАН, індекс українських акцій UX на тлі інформації про ескалацію конфлікту на сході України за підсумками торгів у четвер, 28 серпня, знизився на 6,20% - до 1174,97 пункту.