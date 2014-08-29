Fitch слідом за суверенним знизило довгостроковий рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в національній валюті Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з «В-» до «ССС», слідом за аналогічним зниженням рейтингу України, йдеться в повідомленні агентства.

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"РДЕ «Укрзалізниці» перебувають на одному рівні з рейтингами держави. Відповідно до своєї методології з рейтингування компаній держсектора, Fitch розглядає "Укрзалізницю" як залежну компанію з підтримкою від держави", - сказано в повідомленні.

Агентство також підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту "Укрзалізниці" в іноземній валюті на рівні "ССС", сказано в повідомленні.

За даними Fitch, будь-яка зміна рейтингу України призведе до аналогічної зміни рейтингу "Укрзалізниці".

Крім того, Fitch підтвердило на рівні «CCC» довгостроковий рейтинг в іноземній валюті облігацій емітента Shortline Plc, що є участю в кредиті на суму 500 млн дол., за якими "Укрзалізниця" є поручителем, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до "ССС" з "В-".

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.