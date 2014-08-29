Мінфін відновить розміщення індексованих на валютний курс облігацій

Міністерство фінансів України планує у вересні поновити розміщення гривневих облігацій внутрішньої державної позики, індексованих на валютний курс, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, останній раз розміщення гривневих ОВДП, індексованих на валютний курс, проводилося майже рік тому - у листопаді 2013 року, коли Мінфін продав 3-річні облігації на 477 млн грн під 9,50% річних, і результати аукціону продемонстрували хороший попит на ці папери з боку інвесторів.

Згідно з оприлюдненим графіком, Мінфін планує провести у вересні 4 аукціони - 2, 9, 16 і 23 вересня. На всіх чотирьох аукціонах заплановано розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 2 роки. Крім того, на третьому аукціоні 16 вересня Мінфін має намір розмістити валютні облігації терміном обігу 2 роки, на четвертому – гривневі облігації, індексовані на валютний курс, терміном обігу 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у серпні провів одинадцять ОВГЗ-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 4,229 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 26 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 120,988 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 64,260 млрд грн, на обслуговування держборгу – 27,555 млрд грн.

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Станом на 29 серпня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 364,615 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 236,721 млрд грн, у власності банків – 90,820 млрд грн, небанківських установ – 16,811 млрд грн, нерезидентів – 20,262 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.