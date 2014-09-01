Українські акції на Варшавській біржі через російську агресію рекордно знизилися

Індекс українських компанійВаршавської фондової біржі WIG Ukraine закінчив торги серпня новим історичний мінімумом на рівні 287,7 пункту, що на 8,1% нижче, ніж в останній день торгів липня, і на кілька пунктів нижче двічі оновленого минулого місяця попереднього мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за останній тиждень на тлі розпочатої неприкритої агресії Росії проти України індекс впав на 6,3%, тоді як основні індикатори польського ринку втратили менше 1%.

У серпні польські "блакитні фішки" й індекс широкого ринку WIG додали 3,7%.

Минулого тижня найбільше подешевшали спекулятивні папери Agroton і Westa, які втратили 19,4% і 17,2%, відповідно, а також найбільшого українського емітента Kernel - на 6,4%.

При цьому папери останньої компанії досягли рівня 25,1 злотих за штуку (1 дол. = 3,2 злотих) - найнижчого значення з березня поточного року, коли Росія окупувала Крим.

Читайте такожІнвестори скоротили в липні обсяг торгів українськими акціями на Варшавській біржіЗа підсумками місяця найбільше подешевшали акції Agroton (-25,4%), Westa (22,6%), Milkiland (-21,5%) і Kernel (-11,1%).

Папери одного з найбільших в Україні виробника молочних виробів Milkiland досягли нового історичного мінімуму на рівні 4,35 злотих, а Westa - на рівні 0,21 злотих.

Єдина компанія, яка збільшила капіталізацію в серпні, стала судноплавна KDM Shipping, що підскочила від свого історичного мінімуму на 54%.