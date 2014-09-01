Українська біржа виключила з індексного кошика акції «Укрсоцбанку»

Індексний комітет Української біржі прийняв рішення виключити з індексного кошика Індексу українських акцій UX акції "Укрсоцбанку", повідомили УНІАН в Українській біржі.

Індексний комітет також затвердив лист очікування на виключення з індексного кошика акцій Єнакіївського метзаводу і Алчевського меткомбінату.

Українська біржа також прийняла рішення включити до складу індексного кошика Індексу UX акції "Крюківського вагонобудівного заводу" з коефіцієнтом, що враховує free-float 5,5%, а також затвердити лист очікування на включення для цінних паперів Північного ГЗК і Полтавського ГЗК.

Індексний комітет також ухвалив рішення виключити з індексного кошика UXagro акції KSG argo S.A.

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Учасники фондового ринку раніше вже висловлювали в інтерв'ю УНІАН думку, що незабаром можна буде очікувати перегляду індексного кошика Індексу українських акцій, розраховується на Українській біржі (UX), у бік заміщення розташованих там підприємств емітентами, виробнича діяльність яких не знаходиться в зоні бойових дій на сході країни. На думку аналітика онлайн-брокера I-NVEST Сергія Гончаренка, в даний час більшість виробничих підприємств, що входять до індексного кошика UX, що знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, плюс ще два банки з індексного кошика - «Укрсоцбанк» і «Аваль» мають розгалужену мережу на сході країни. На думку аналітика, в сьогоднішніх умовах дані цінні папери не зможуть додати «ніякого зростання, що стосується індексу Української біржі зокрема і фондового ринку України в цілому».