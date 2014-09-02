Україна виконала план продажу держмайна всього на 0,3%

Надходження від приватизації в січні-серпні 2014 року становили 54,3 млн грн, що склало лише 0,32% від річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Також повідомляється, що Фонд держмайна за вісім місяців перерахував до державного бюджету від оренди держмайна 646,6 млн грн, що становить 81,4% річного плану.

Надходження від дивідендів із держвласності за підсумками січня-серпня склали 398,2 млн грн.

Читайте такожКабмін хоче продати всі держпідприємства, крім стратегічнихДовідка УНІАН. Згідно із затвердженим на 2014 рік державним бюджетом, від приватизації планується отримати 19,4 млрд грн, від оренди - 794 млн грн. План надходжень від дивідендів на цей рік не встановлено.