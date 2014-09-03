Цієї осені у США очікується серія рекордів на ринку IPO

Китайська інтернет-компанія Alibaba планує у вересні почати роуд-шоу свого IPO, яке може стати найбільшим в історії: компанія розраховує залучити в США понад $20 млрд, пишуть "Ведомости".

Paramount Group, що володіє офісними будівлями в Нью-Йорку, минулого тижня подала регуляторам попередні документи на розміщення, яке може стати найбільшим IPO фонду нерухомості. У найближчі місяці також планують вийти на біржу такі стартапи, як Box (займається хмарним зберіганням даних) і LendingClub (взаємне кредитування).

Читайте такожСША назвали цікаві для інвестицій галузі в УкраїніУ січні-серпні компанії вже залучили в США $46,4 млрд за рахунок IPO; за даними Dealogic, це - максимум за аналогічний період з 2000 р.

Фондовий ринок США знаходиться на рекордних максимумах, і компанії можуть розраховувати продати акції за привабливою вартістю. Керуючі активами вважають, що багато угод виглядають багатообіцяюче. Одні компанії демонструють швидке зростання прибутку або продажу, розміщення акцій іншими дозволить інвесторам взяти участь у нових трендах, таких як поява хмарного програмного забезпечення для бізнесу або зростання виробництва енергоресурсів у США завдяки сланцевому буму.

Читайте такожСША і ЄС активізували спільну розробку нових санкцій проти РосіїНа ринок IPO йдуть значні гроші, в тому числі тому, що інвестори вважають інші активи, зокрема облігації, вже високо оціненими.