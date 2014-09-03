Обсяг торгів на фондових біржах України в серпні зріс майже в 4 рази

Загальний обсяг торгових операцій із цінними паперами на фондових біржах України в серпні порівняно з липнем зріс у 3,7 разу - до 128,5 млрд грн, йдеться в повідомленні прес-служби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як зазначається, лідерами за обсягами торгів стали біржі «Перспектива» (113,4 млрд грн) і ПФТС (13,1 млрд грн).

Найбільший обсяг торгів серед усіх фінансових інструментів традиційно зафіксовано з державними облігаціями (120,8 млрд грн). Також вагоме місце в загальному обсязі операцій з цінними паперами посіли операції з облігаціями підприємств (5,5 млрд грн) та операції з акціями (1,3 млрд грн).

Читайте такожУкраїнські акції на Варшавській біржі через російську агресію рекордно знизилися

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгових операцій із цінними паперами на фондових біржах України в липні, порівняно з липнем 2013 року, скоротився на 20 млрд грн - до 34,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. Загальний обсяг торгів на фондовому ринку України за підсумками 2013 року знизився на 30% - до 1,69 млрд грн, тоді як обсяг біржових торгів зріс у 2 рази - до 474,6 млрд грн.