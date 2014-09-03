Яценюк пропонує продати на зарубіжних біржах частину акцій великих українських компаній

Приватизацію Одеського припортового заводу та інших привабливих об'єктів необхідно починати з продажу невеликих пакетів акцій на західних біржах для визначення реальної вартості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання Кабінету міністрів та презентуючи план відновлення України.

"По ОПЗ та інших заводах пропонуємо, щоб пробні пакети акцій до 5% розміщувалися на біржах не в Україні, а на західних біржах, тоді ми побачимо реальну ціну об'єктів", - сказав він.

"На варшавській біржі визначимо, скільки коштує, а не на українській, де самі собі малюють і купують", - додав прем'єр.

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Яценюк нагадав, що уряд іде на найбільш масштабну приватизацію, пропонуючи парламенту вилучити 1251 об'єкт зі списку заборонених до приватизації.

"Продати на прозорих конкурсах та аукціонах (тому), хто дав найбільшу ціну без обмежувальних критеріїв і гарантує розвиток підприємства. Купуйте і працюйте. Завдання уряду і влади - регуляція та отримання доходів. Завдання бізнесу - робота, збільшення власних доходів і кількості робочих місць", - підкреслив голова уряду.