Обсяг торгів українськими акціями у Варшаві знизився більш ніж утричі

Інвестори минулого місяця купили-продали на Варшавській фондовій біржі акцій українських емітентів на суму 17,6 млн дол., що є найнижчим місячним обсягом торгів поточного року, і більш ніж у 3 рази менше, як у серпні 2013 року.

Про це свідчать дані Варшавської біржі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Обсяг торгів порівняно з липнем поточного року знизився у 2,3 разу.

Серед десяти українських компаній, папери яких котируються на головному майданчику польської біржі, обсяг торгів минулого місяця в річному виразі зріс тільки з акціями KSG Agro: на 45% - до 0,4 млн дол.

Ціна акцій цієї компанії, торги якими поновилися в останній тиждень серпня після майже чотиримісячної перерви, обрушилася на 89% до нового історичного мінімуму на рівні 0,31 злотих за папір (1 дол. - 3,2 злотих).

Падіння обсягів торгів інших компаній становив від 61 до 96%.

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Найменше впали торги акціями найбільшої української компанії на Варшавській біржі Kernel, на яку, як і раніше, припала найбільша частка всього обсягу торгів - 13,4 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, із початку поточного року щомісячні обсяги торгів акціями українських компаній на головному майданчику Варшавської біржі варіювалися від близько 40 млн дол. у липні до 125 млн дол. у березні, коли український індекс WIG Ukraine на тлі захоплення Росією Криму впав до свого історичного мінімуму нижче 300 пунктів.

Український індекс у серпні тричі оновлював історичний мінімум і завершив торги минулого місяця новим найнижчим своїм значенням - на рівні 287,7 пункту.