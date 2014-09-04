Мінфін продав «військові» облігації для юросіб на 21,4 млн гривень

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики продало «військові» облігації, випущені для юридичних осіб, на 21,402 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення облігацій на 2 роки під 7% річних, задовольнивши обидві подані заявки.

Мінфін нагадав, що залучені кошти будуть спрямовані на фінансування Збройних Сил України і зміцнення обороноздатності держави.

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив «військові» облігації для юридичних осіб номіналом 1 тис. грн терміном обігу 2 роки з дохідністю 7% річних і виплатою відсотків двічі на рік.

Розміщення «військових» облігацій здійснюється через первинних ділерів, до переліку яких входять «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Ерсте Банк», «Сбєрбанк Росії», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Універсал Банк», «УніКредит Банк», «Сітібанк», «Надра», «ІНГ Банк Україна», «Хрещатик», ПУМБ.

Також уряд випустив казначейські зобов'язання «військові» на 100 млн. грн для фізичних осіб. Розміщення облігацій серед фізосіб проводиться з 21 травня через державний «Ощадбанк».