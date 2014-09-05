Ринок акцій Росії почав торги п'ятниці обвалом

Ринок акцій РФ почав торги в п'ятницю, 5 вересня, в помітному мінусі, передає FINMARKET.RU.

Так, індекс ММВБ за три хвилини торгів знизився на 0,58% і склав 1448,86 пункту. Індекс РТС втратив 0,55%, знизившись до 1234,63 пункту.

Читайте такожЗМІ: Захід обіцяє ввести нові санкції проти РосіїНагадаємо, 5 вересня в Мінську пройдуть переговори щодо деескалації конфлікту на сході України. Їх результат може відбитися на фондовому ринку.

Читайте такожПорошенко покладає великі надії на переговори про припинення вогню на Донбасі - КоморовськийБільшість азіатських фондових індексів знижується в п'ятницю слідом за котируваннями акцій сировинних компаній.

Рішення ЄЦБ знизити базові ставки і почати програму викупу цінних паперів стало в четвер основним драйвером зростання фондових індексів Європи.

Американські фондові індекси в четвер, 4 вересня, знизилися, в тому числі через негативну динаміку цін на нафту.