Fitch знизило кредитні рейтинги ДТЕК, «Метінвест» і великих агрохолдингів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило рейтинги найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК, металургійного холдингу «Метінвест», металургійної холдингової компанії Fintest Trading Co, а також рейтинги найбільших агрохолдингів України до загальнодержавного рівня «ССС», говориться в повідомленні агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Рейтингові дії обумовлені зниженням довгострокового рейтингу дефолта емітента України в національній валюті з рівня «B-» до «CCC» і підтвердженням суверенного довгострокового рейтингу в іноземній валюті на рівні «CCC», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зниження рейтингів стосується агрохолдингів «Авангард», «Кернел», «Мрія», «Креатив Груп», «МХП», «Укрлендфармінг». Також було знижено рейтинг металургійного холдингу «Метінвест» і холдингової компанії групи «Донецьксталь» - Fintest Trading Co.

Також Fitch здійснило низку змін за національною рейтинговою шкалою для зазначених підприємств. Зокрема, рейтинг агрохолдингу «Авангард» знижено за національною шкалою до рівня «A(ukr)» з рівня «AA+(ukr)» зі стабільним прогнозом. Також знижені рейтинги агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт («МХП») – до «AA-(ukr)» з «AA+(ukr)» зі стабільним прогнозом, рейтинги агрохолдингу «Укрлендфармінг» - до «A(ukr)» з «AA+(ukr)» зі стабільним прогнозом і рейтинги агрохолдингу «Кернел» - до «A(ukr)» з «AA+(ukr)» зі стабільним прогнозом.

Водночас рейтинг агрохолдинга «Креатив Груп» підвищено до «A-(ukr)» з «BBB+(ukr)» зі стабільним прогнозом, а рейтинг агрохолдингу «Мрія» підтверджено на рівні «C(ukr)».

Національні рейтинги ДТЕК і металургійних холдингів, згідно з повідомленням Fitch, такі. Національний довгостроковий рейтинг енергохолдингу «ДТЕК» підвищено до «BBB-(ukr)» з «BB+(ukr)» зі стабільним прогнозом. Національний рейтинг металургійного холдингу «Метінвест», навпаки, знижено до «BBB(ukr)» з рівня «AA+(ukr)» зі стабільним прогнозом у зв'язку з погіршенням ситуації на сході України і подальшим зниженням виробництва. У свою чергу, рейтинг холдингової компанії групи «Донецьксталь» - Fintest Trading Co підтверджено на рівні «C(ukr)».

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Як повідомляв УНІАН, у серпні агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до "ССС" з "В-".

Слідом за цим, Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолта емітента (РДЕ) в національній валюті державних «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» з «В-» до «ССС» і підтвердило довгострокові рейтинги в нацвалюті 8 українських банків з іноземним капіталом на рівні «В-»: «Укрсиббанку», «ВТБ Банку», «Прокредит Банку», «Правекс-Банку», «Креді Агріколь Банку», «Промінвестбанку», «Укрсоцбанку», «Альфа-Банку», а також помістило довгостроковий рейтинг у нацвалюті «ПриватБанку» на рівні «B-» до списку Rating Watch. Водночас агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолта емітента (РДЕ) в іноземній валюті всіх 11 банків на рівні «ССС». Також агентство знизило довгостроковий рейтинг дефолта емітента (РДЕ) в національній валюті Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з «В-» до «ССС».

Крім того, Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолта емітента (РДЕ) в національній валюті з «В-» до «ССС» Києва, Харкова і Одеської області.