Українські акції на Варшавській біржі за тиждень подорожчали на 3,5%

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine минулого тижня відскочив від нового історичного мінімуму на 3,45% і завершив торги поблизу максимальних значень останніх п'яти сесій на рівні 297,63 пункту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, акції українських компаній дорожчали на тлі позитивної динаміки основних індикаторів польського ринку, що додали за тиждень майже 5%.

Минулого тижня піднялися в ціні папери 9 з 11 українських емітентів, що котируються на головному майданчику Варшавської біржі.

Найбільше подорожчали спекулятивні акції KSG Agro, які тижнем раніше оновили свій історичний мінімум. За останні п'ять сесій папери цієї сільськогосподарської компанії подорожчали в 4 рази - до 1,25 злотого за штуку (1 дол. = 3,2 злотого). Водночас, на останньому закритті ринку вони коштували на 94% менше, ніж у перший день торгів на Варшавській біржі.

У трійку лідерів з подорожчання увійшли також спекулятивні папери Coal Energy (+57%) і Westa (+25%).

Два найбільших емітенти з України, Kernel і Astarta, додали 1,05% і 7,6% відповідно.

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Минулого тижня подешевшали папери двох компаній: судноплавної KDM Shipping і сільськогосподарської IMC - на 12,6% та 3,7%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine, що втратив за серпень більше 8%, завершив торги минулого місяця новим історичним мінімумом на рівні 287,7 пункту.

Варшавська біржа почала розраховувати український індекс у травні 2011 року з базових 1000 пунктів.