Російські компанії через санкції можуть виключити зі світових фондових індексів

Наприкінці липня провайдер індексів MSCI (глобальний фондовий індекс - УНІАН) склав кілька індексів без російських компаній, включаючи світовий індекс та індекс ринків, що розвиваються.

Про це повідомляє видання "Ведомости".

«Ми запровадили такі індекси в липні, після того як до нас звернулися клієнти, стурбовані санкціями, які США і ЄС наклали на російські компанії», - розповів Financial Times начальник глобального підрозділу аналізу та управління індексами MSCI Себастієн Лібліх.

США спочатку закрили доступ на свій ринок боргового та акціонерного капіталу "Газпромбанку" і ВЕБу (а також "Роснефти" й "Новатеку" - на ринок боргового капіталу), потім до цього списку були додані ВТБ, "Банк Москви" і "Россельхозбанк". ЄС запровадив аналогічну заборону для п'яти найбільших держбанків: "Сбербанка", ВТБ, "Банка Москви", "Газпромбанку" і РСХБ.

MSCI, а також інший провідний провайдер індексів, S&P Dow Jones, проаналізували свої індекси на предмет можливого виключення з них компаній, що потрапили під санкції. У підсумку обидва вирішили, що якщо банки (а в індексах присутні лише публічні компанії - ВТБ і "Сбербанк") випустять нові акції, тоді вони знову розглянуть питання про їх виключення.

«Ми вирішили, що виключати російські компанії з наших індексів - це неправильна реакція на запровадження санкцій, оскільки останні не матимуть безпосереднього впливу на інвесторів доти, поки компанії, які потрапили під санкції, не постараються залучити новий капітал», - наводить FT думку Девіда Блітцера, голови індексного комітету S&P Dow Jones. Разом з тим, додає він, «нам дуже просто виключити Росію з конкретного індексу, якщо попит (на такий інструмент) зросте».

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Однак є інвестори, які вже зараз хотіли б орієнтуватися на індекси без російських компаній, каже Лібліх: «Наші клієнти шукали інвестиційні інструменти, які дозволили б їм уникнути будь-яких ризиків, пов'язаних із вкладеннями в російські цінні папери. Після запровадження індексів (без Росії) ми отримали низку запитів на них».

«Якщо клієнти приймуть індекси, що виключають Росію, це обмежить надходження коштів на її ринок і може збільшити відтік», - вважає стратег з глобальних інвестицій підрозділу інвестиційних рішень State Street Global Advisors Жорж Оге.