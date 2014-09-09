Індекс Української біржі впав майже на 5%
18:48, 09 вересня 2014Фондовий ринок
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Індекс ПФТС знизився на 1,01%
REUTERS
Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 9 вересня, впав на 4,66% - до 1093,07 пункту, повідомляється на сайті біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 45,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 30,9 млн грн, на терміновому ринку - 15 млн грн.
Лідером зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції Єнакіївського метзаводу, ціна яких знизилася на 13,93%, а також акції «Азовсталі» (-11,36%) і «Укрсоцбанку» (-9,16%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,01% - до 434,42 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 512 млн грн.
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