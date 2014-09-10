Фондові індекси РФ падають напередодні введення санкцій Заходом

Торги середи, 10 вересня, на Московській біржі почалися зі зниження фондових індексів, передає ПРАЙМ.

Так, індекс ММВБ втратив 0,3% і торгується на позначці 1463,7 пункту. Індекс РТС знизився на 0,43% - до 1241,27 пункту. Ф'ючерс на індекс РТС знизився на 0,33% і тримається на рівні 122310.

Ситуацію на ринку визначає очікування рішення ЄС і США щодо санкцій.

Читайте такожСША готують нові санкції проти РФ - рішення ухвалять протягом декількох днів"На Заході поки не припиняється обговорення нових санкцій проти Росії, нафта Brent вночі наближалася до 99 дол./бар., і на цьому тлі індекс ММВБ проведе день на негативній території, метою на сьогодні може стати район 1450 пунктів", - прогнозують аналітики банку БФА.

Читайте такожРосійські компанії через санкції можуть виключити зі світових фондових індексівВарто чекати відходу російських фондових індексів на більш низькі рівні, погоджується головний аналітик ТОВ "Управління Заощадженнями" Олександр Потавін.

До експірації ф'ючерсів і опціонів 15 вересня сильних рухів на ринку РФ чекати не варто, сьогодні за підсумками сесії індекси можуть впасти на 1%, прогнозують експерти.