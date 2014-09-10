Український фондовий ринок росте на торгах в середу

Український фондовий ринок росте на торгах у середу - індекс українських акцій UX знизився на 0,80% - до 1101,76 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 4,1 млн грн, з них на фондовий ринок довелося 2,5 млн грн.

Серед лідерів підвищення - акції «Донбасенерго» (+1,88%), «Центренерго» (+1,51%), Алчевського меткомбінату (+1,34%).

Індекс ПФТС станом на 11:20) знизився на 1,12% - до 429,57 пунктів. Загальний обсяг угод склав 4,7 млн грн.