Український фондовий ринок росте на торгах в середу
12:39, 10 вересня 2014Фондовий ринок
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Серед лідерів підвищення - акції «Донбасенерго», «Центренерго», Алчевського меткомбінату
Індекс ПФТС знизився на 1,12%
Український фондовий ринок росте на торгах у середу - індекс українських акцій UX знизився на 0,80% - до 1101,76 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.
Загальний обсяг торгів склав 4,1 млн грн, з них на фондовий ринок довелося 2,5 млн грн.
Серед лідерів підвищення - акції «Донбасенерго» (+1,88%), «Центренерго» (+1,51%), Алчевського меткомбінату (+1,34%).
Індекс ПФТС станом на 11:20) знизився на 1,12% - до 429,57 пунктів. Загальний обсяг угод склав 4,7 млн грн.
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