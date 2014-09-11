На фондовому ринку активно спекулюють акціями компаній із зони АТО

Акції підприємств із зони проведення антитерористичної операції, які зараз знаходяться під загрозою повного або часткового руйнування через активні бойові дії, стали об'єктом для спекуляцій на фондовому ринку, йдеться в аналітичному звіті ризик-менеджера інвесткомпанії Dragon Capital Дмитра Михайлусенка.

За його словами, повідомлення про масштабні руйнування вже неодноразово надходили й раніше, але найчастіше спростовувалися керівництвом цих підприємств. «Тому для окремих учасників така невизначеність - це хороший привід для активних спекуляцій, у які мимоволі втягуються й більш консервативні гравці», - зазначив Михайлусенко.

За його словами, як мінімум до кінця тижня подібна волатильність буде переважати на локальних майданчиках.

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Як повідомляв УНІАН, індекс UX в середу, 10 вересня, завершив торги зростанням, підвищившись на 2,79%. На торгах у четвер, 11 вересня, на українському фондовому ринку також спостерігається зростання - індекс UX станом на 13:25 зріс на 0,22% - до 1126,03 пункту.

Індекс українських акцій UX складається з 10 підприємств-емітентів, 4 з яких (Алчевський меткомбінат, Авдіївський коксохім, Єнакіївський метзавод і «Донбасенерго») знаходяться безпосередньо в зоні АТО.