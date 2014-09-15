Україна випустить зовнішні облігації на 200 млн канадських доларів

12:46, 15 вересня 2014
Фондовий ринок
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Кошти буде залучено з урахуванням виплати разової комісії за ставкою 0,3% від основної суми позики, що становитиме близько 600 тис. канадських доларів.

Кабмин выпустит пятилетние облигации в канадских долларах / forexAW.com

Кабінет міністрів України має намір до кінця 2014 року здійснити випуск зовнішніх облігацій на загальну суму 200 млн канадських доларів (222 млн дол. США) з терміном обігу 5 років за ставкою 3% річних. 

Про це йдеться в постанові уряду №443, опублікованій на сайті Кабміну. 

Як зазначається в документі, кошти буде залучено з урахуванням виплати разової комісії за ставкою 0,3% від основної суми позики, що становитиме близько 600 тис. канадських доларів.

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