Україна випустить зовнішні облігації на 200 млн канадських доларів

Кабінет міністрів України має намір до кінця 2014 року здійснити випуск зовнішніх облігацій на загальну суму 200 млн канадських доларів (222 млн дол. США) з терміном обігу 5 років за ставкою 3% річних.

Про це йдеться в постанові уряду №443, опублікованій на сайті Кабміну.

Як зазначається в документі, кошти буде залучено з урахуванням виплати разової комісії за ставкою 0,3% від основної суми позики, що становитиме близько 600 тис. канадських доларів.

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