Український фондовий ринок до середини дня сильно знизився

Український фондовий ринок до середини дня в понеділок, 15 вересня, перейшов до значного зниження - індекс українських акцій станом на 14:15 знизився на 3,81% - до 1082,85 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Лідерами зниження стали акції «Азовсталі», які впали на 10,47%, Алчевського меткомбінату (-8,20%), Авдіївського коксохіму (-6,65%).

Загальний обсяг торгів становив 8,6 млн грн, із них на фондовий ринок припало 4,95 млн грн.

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Індекс ПФТС знизився на 0,41%, загальний обсяг торгів становив 43,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, індекс українських акцій UX станом на 11:01 на торгах у понеділок, 15 вересня, підвищився на 0,31% - до 1129,25 пункту.