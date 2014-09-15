На українському фондовому ринку обвалилася ціна акцій металургійних підприємств

В ході торгів на Українській біржі 15 вересня обвалилася ціна акцій металургійних підприємств, які входять в індексний кошик, повідомляє сайт біржі.

Станом на 16:30 ціна акцій Алчевського меткомбінату впала на 19,34%. У той же час обсяг торгів за даними цінних паперів залишається незначним - всього 375 тис. грн.

Значне зниження також спостерігається за акціями «Азовсталі», падіння яких склало 14,1% за загального обсягу торгів 1 млн грн., Єнакіївського метзаводу (-12,20%, загальний обсяг торгів 368 тис. грн). Значне зниження також спостерігається щодо акцій «Укрсоцбанку» (-11,46% за обсягу торгів 67 тис. грн).

Індекс українських акцій UX знизився станом на 16:55 на 6,44% - до 1053,24 пунктів.

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