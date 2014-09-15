Індекс Української біржі впав майже на 6%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 15 вересня, впав на 5,78% - до 1060,70 пункту, повідомляється на сайті біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 43 млн грн, з них на фондовому ринку - 33,6 млн грн, на терміновому ринку - 9,4 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Азовсталі» (-13,69%), Алчевського меткомбінату (-12,46%), Єнакіївського метзаводу (-12,14%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 2,34% - до 423,02 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 496 млн грн.

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