Індекс Української біржі впав майже на 6%
18:35, 15 вересня 2014Фондовий ринок
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Індекс ПФТС знизився на 2,34%
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 43 млн грн / telegraf.com.ua
Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 15 вересня, впав на 5,78% - до 1060,70 пункту, повідомляється на сайті біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 43 млн грн, з них на фондовому ринку - 33,6 млн грн, на терміновому ринку - 9,4 млн грн.
Лідером зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Азовсталі» (-13,69%), Алчевського меткомбінату (-12,46%), Єнакіївського метзаводу (-12,14%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 2,34% - до 423,02 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 496 млн грн.
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