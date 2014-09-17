Арешт російського мільярдера Євтушенкова обвалив акції його компаній

На відкритті торгів Московської біржі котирування АФК «Система» і її «дочок» обвалилися після повідомлення про домашній арешт голови ради директорів і найбільшого співвласника «Системи» Володимира Євтушенкова, повідомляють «Ведомости».

Акції АФК «Система» сьогодні на початку торгів впали більш ніж на 30%. За даними на 10.25 мск, зниження становило 31,5%, ціна акції - 24,975 руб. До 10.28 мск котирування «Системи» впали на 26,05% до 26,6 руб. за акцію, капіталізація компанії скоротилася до 259 млрд руб.

На початку торгів Московська біржа двічі змінювала параметри значення нижніх меж цінового коридору для звичайних акцій «Системи». За перші півгодини обсяг торгів акціями "Системи" склав 228,1 млн. руб., тоді як за весь вчорашній день - 308,79 млн руб.

Звичайні акції «Башнефти» (входить в АФК «Система») до того часу подешевшали на 13,49%, «префи» - на 13,55%.

Акції мобільного оператора МТС, основним акціонером якої є АФК «Система», подешевшали на 60,82% до 275,5 руб., капіталізація скоротилася до 565,2 млрд руб.

Індекс ММВБ до того часу знижувався на 1%, РТС - на 0,5%.

Вчора прес-секретар президента Дмитро Пєсков говорив, що ринок може емоційно відреагувати на пред'явлення звинувачення власнику АФК «Система».

«Ми допускаємо, що якийсь незначний емоційний прояв з погляду ринку може мати місце, але це не привід для того, аби правоохоронні органи не могли виконувати необхідні слідчі дії», - сказав Пєсков.