Цього року хочуть продати Криворізьку і Сєвєродонецьку ТЕЦ

Фонд державного майна України (ФДМУ) підготує до приватизації цього року Криворізьку теплоцентраль і Сєвєродонецьку теплоелектроцентраль, йдеться в наказі Фонду держмайна від 10 вересня 2014 року.

ФДМУ також включив до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до приватизації в 2014 році його регіональними відділеннями, окремі підрозділи «Шахта «Калинівська-Східна» держпідприємства «Макіїввугілля», «Шахта № 17» держпідприємства «Шахтарськантрацит», а також цілісний майновий комплекс шахтодільниці «Південна» структурного підрозділу «Луганськвуглебудреструктуризація».

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Як повідомляв УНІАН, ФДМУ, відповідно до наказу від 31 липня 2014 року, планує виставити в листопаді 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ. Також ФДМУ пропонує в разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом міністрів України виставити в грудні на продаж 73,29% «Центренерго», 94,833% Херсонської ТЕЦ, 94,99% Одеської ТЕЦ, 95% Миколаївської ТЕЦ, 95% (за винятком пільгового продажу) «Донбасшахтобуду», 5-процентні пакети акцій цих підприємств також пропонується виставити в листопаді на продаж на фондових біржах.