США можуть закінчити програму стимулювання економіки уже в жовтні

Федеральна резервна система США, як і раніше, вважає, що процентні ставки, які знаходяться близько нуля, будуть затребувані протягом "тривалого періоду часу", і все ще стурбована слабкістю ринку праці, повідомляє Reuters.

Багато економістів і трейдери очікували, що американський центробанк змінить прогноз щодо ставок, узявши до уваги дані про поліпшення стану економіки.

Проте ФРС повторила фразу про те, що процентні ставки збережуться на надзвичайно низьких рівнях протягом "тривалого періоду часу" після завершення програми скупки активів, покликаної знизити вартість довготермінових запозичень.

Голова ФРС Джанет Йеллен сказала на прес-конференції після засідання керівництва центробанку, що механічного визначення "значного періоду часу" не існує.

"Як я вже неодноразово говорила, рішення, яке прийме комітет, про те, що вважати слушним моментом для початку підвищення орієнтиру за ставкою федерального фінансування, буде залежати від даних", - сказала вона.

У середу ФРС зберегла ключову ставку федерального фінансування, що є індикатором вартості короткотермінових кредитів, у діапазоні 0,00-0,25 відсотка річних.

За словами Йеллен, більшість членів керівництва ФРС очікує, що ключова ставка наблизиться до нормального рівня до кінця 2017 року.

Вона також сказала, що ставка федерального фінансування залишиться ключовим індикатором напрямку політики ФРС і її рівень, як і раніше, буде перебувати в діапазоні значень, а не буде точковим.

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У заяві за підсумками дводенного засідання ФРС оголосила про скорочення скупки держоблігацій і облігацій, забезпечених заставними, на чергові $10 мільярдів до $15 мільярдів на місяць. Таким чином, програма викупу активів може завершитися вже в наступному місяці.

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку, який визначає грошово-кредитну політику ФРС, знову назвав стан ринку праці "значною мірою" слабким, що стало ще одним свідченням того, що центробанк не поспішає підвищувати індикатор вартості запозичень.

"Незважаючи на те, що ситуація на ринку праці дещо покращилася, рівень безробіття змінився слабо", - йдеться в заяві ФРС.

ФРС також оприлюднила нові оцінки економіки та рівня процентних ставок. Вони передбачають швидші темпи підвищення ставок, ніж очікувалося в червні.

Так, на кінець 2015 року середній прогноз рівня ставки федерального фінансування становить 1,375 відсотка річних проти 1,125 відсотка, що очікувалися в червні, тоді як прогноз на кінець 2016 року становить 2,875 відсотка проти 2,500 відсотка. Середній прогноз на 2017 рік становить 3,75 відсотка - рівень, який чиновники вважають ні стимулюючим, ні обмежуючим.

ФРС повідомила, що 14 членів її керівництва хотіли б почати підвищувати ставки у 2015 році (раніше їх було 12), двоє - у 2016 році (раніше їх було троє).

ФРС очікує, що в 2014 році ВВП США зросте на 2,0-2,2 відсотка проти 2,1-2,3 відсотка, що очікувалися в червні, безробіття становитиме 5,9-6,0 відсотка (раніше 6,0-6,1 відсотка), базова інфляція - 1,5-1,6 відсотка, як і очікувалося в червні.

Прогноз зростання ВВП на 2015 рік був переглянутий на 2,6-3,0 відсотка з 3,0-3,2 відсотка, безробіття - на 5,4-5,6 відсотка з 5,4-5,7 відсотка, базової інфляції - на 1,6-1,9 відсотка з 1,6-2,0 відсотка.

У 2016 році центробанк очікує зростання ВВП на рівні 2,6-2,9 відсотка (2,5-3,0 відсотка раніше), безробіття - 5,1-5,4 відсотка (5,1-5,5 відсотка раніше), базову інфляцію - 1,8-2,0 відсотка (1,7-2,0 відсотка раніше).

У довготерміновій перспективі ФРС очікує безробіття на рівні 5,2-5,5 відсотка, зростання ВВП на 2,0-2,3 відсотка.