Шлапак: великі підприємства будуть продавати вже в 2015 році

Основні приватизаційні продажі відбуватимуться вже в 2015 році, повідомив у ході Львівського фінансового форуму міністр фінансів України Олександр Шлапак.

За його словами, в поточному році приватизація великих об'єктів найімовірніше не проводитиметься, в тому числі й у зв'язку з політичною ситуацією.

Міністр не виключив, що продаж міноритарних 5%-них пакетів акцій низки підприємств, що приватизуються, зокрема, Одеського припортового заводу, може відбутися в тому числі й на західних торговельних майданчиках, зокрема, на Варшавській фондовій біржі.

Читайте такожКабмін хоче продати всі держпідприємства, крім стратегічних

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше заявляв про свої плани в грудні цього року оголосити конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 89,567% держпакета акцій Одеського припортового заводу та інших великих об'єктів.

Читайте такожУряд оприлюднив перелік держкомпаній для продажу цього року