WIG-Ukraine за тиждень втратив ще 1,3%

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine минулого тижня продовжив зниження і завершив останній день торгів п'ятниці на рівні 285,2 пункту, що на 1,28% нижче, ніж тижнем раніше.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор закінчив тиждень всього приблизно на 3 пункти вище найнижчих значень за останні п'ять сесій і на 11 пунктів вище оновленого на початку вересня історичного мінімуму.

Читайте такожРосійські компанії через санкції можуть виключити зі світових фондових індексівWIG-Ukraine знизився на тлі позитивної динаміки основних індексів польського ринку, які додали 2-3%.

Серед десяти компаній з України, що нині котируються на Варшавській біржі, зростанням минулий тиждень завершили тільки папери найбільшого емітента Kernel (+0,4%) і спекулятивні акції дніпропетровського виробника акумуляторів Westa (+3,5%).

Акції вугледобувної Coal Energy подешевшали на 10,5%, Milkiland - на 8,7%, KSG Agro - на 9%, IMC - на 8,7% і KDM - на 7%.

Читайте такожОбсяг торгів на фондових біржах України в липні знизився на 20 млрд гривеньДругий найбільший український емітент Astarta зменшив капіталізацію на 1,6% на тлі зниження на 1,4% спекулятивного Agroton.

Ovostar Union завершив тиждень на тому ж рівні, що і раніше.

Нагадаємо, WIG-Ukraine завершив минулий тиждень зниженням майже на 3% після зростання на 3,5% тижнем раніше, коли індекс відскочив від нового історичного мінімуму в 274,31 пункту.

Варшавська біржа почала розраховувати український індекс з травня 2011 року з базових 1000 пунктів.