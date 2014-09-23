Білорусь має намір розмістити в США облігації на $1 млрд

Білорусь вивчає можливість розміщення у США облігацій на $1 млрд, заявив у Нью-Йорку заступник міністра фінансів Білорусі Максим Єрмолович, передає БЕЛТА.

Читайте такожБілорусь готова допомогти Україні в знятті заборон на ввезення м'ясо-молочної продукції в МСЗа словами заступника міністра, в рамках дебютних випусків білоруських облігацій на зовнішніх ринках вже є інвестори зі Сполучених Штатів Америки, і вони є власниками досить великої частки цих облігацій. В наступному році Білорусь погашає частину своїх дебютних випусків облігацій. "З $1,8 млрд, які ми залучили на зовнішньому ринку, ми погашаємо $1 млрд у наступному році", - зазначив він.

Читайте такожБілорусь знайшла спосіб заробити на путінському ембаргоЄрмолович вважає важливою для білоруських банків і компаній котирування держоблігацій міжнародними рейтинговими агентствами. "Ці котирування для нас дуже цікаві, і тому ми не хотіли б втрачати присутність на цьому ринку. Ми готові зробити американським інвесторам пропозицію і провести всі необхідні заходи, щоб розмістити випуск облігацій на американському ринку, чого ми раніше не робили", - заявив заступник міністра.

Читайте такожУ Білорусі через залежність від РФ вартість бензину прив'язали до зростаючого долара"Ми б хотіли зайти на цей ринок з приблизним обсягом залучення в $1 млрд і провести всі необхідні процедури по американському законодавству, яке регулює цей процес", - сказав Єрмолович.