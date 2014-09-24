"Башнефть" передумала продавати "Системі" свої активи через арешт Євтушенкова

Рада директорів "Башнефти" прийняла рішення розірвати угоду з продажу Об'єднаної нафтохімічної компанії (ОНК) АФК "Система", повідомило джерело, близьке до ради директорів, передає Прайм.

Угода, яка закрилася у вересні минулого року і передбачала продаж ОНК АФК "Система" за 6,2 млрд рублів, розривається, зазначив він.

За словами джерела, рішення про розірвання угоди в основному пов'язано з взяттям під домашній арешт основного власника АФК "Система" Володимира Євтушенкова.

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Нагадаємо, 18 вересня 2013 року "Башнефть" закрила операцію з продажу АФК "Система" 98% акцій ОНК за 6,2 млрд рублів.

"Башнефть" завершила консолідацію нафтохімічних активів в рамках Об'єднаної нафтохімічної компанії до 1 липня минулого року. В рамках проекту консолідації нафтохімічних активів був здійснений додатковий випуск 10 166 000 звичайних акцій ОНК на загальну суму 10,166 млрд рублів.

30 травня 2013 року додаткова емісія акцій ОНК була розміщена за відкритою підпискою, а 11 червня 2013 року Федеральна служба з фінансових ринків Росії зареєструвала звіт про її підсумки.

В ході розміщення додаткової емісії акцій ОНК "Башнефть" реалізувала переважне право їх придбання, сплативши цінні папери ОНК грошовими коштами та цінними паперами дочірнього ВАТ "Уфаоргсинтез".

В результаті операції ОНК стала власником 65,3% звичайних акцій (56,5% статутного капіталу) ВАТ "Уфаоргсинтез", а "Башнефть" зберегла свою частку (98%) у статутному капіталі ОНК.