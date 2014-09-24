Україна сплатила зовнішній борг ще на $75 млн

Міністерство фінансів України виплатило 75,313 млн. дол. купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2010 року, повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін сплатив купонний доход за облігаціями зовнішньої державної позики, випущеними у вересні 2010 року на загальну суму 2 млрд дол. США, зокрема на 500 млн. дол. з погашенням у 2015 році і на 1,5 млрд дол. - у 2020 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 6,875% річних і 7,75% річних, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати з держборгу в 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір взяти у борг в 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Читайте такожУряд для кредитування Фонду гарантування випустить ОВДП на 10 млрд гривень За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні й зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - з 2014 по 2018 роки.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.