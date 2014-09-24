Мінфін сьогодні продав внутрішні облігації на 930 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 930 млн грн на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 вересня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в результаті розміщення облігацій у гривні терміном обігу 10 років під 15,50% річних за двома поданими заявками.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у вересні чотири ОВДП-аукціони, в результаті яких залучив до держбюджету 491,678 млн грн.

За оперативними даними Держказначейства на 22 вересня, з початку року до держбюджету надійшло 189,221 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 68,140 млрд грн, на обслуговування держборгу – 29,691 млрд грн.

Читайте такожУкраїна сплатила зовнішній борг ще на $75 млнСтаном на 22 вересня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 388,338 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 241,321 млрд грн, у власності банків - 88,730 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.