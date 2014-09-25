S&P знизило рейтинг Києва через облігації міста
Швидше за все, агентство підвищить рейтинги Києва, якщо місто зможе уникнути оголошеної реструктуризації облігацій.
Міжнародне рейтингове агентство Standаrd&Рoor's знизило кредитний рейтинг Києва до рівня «СС» і помістило рейтинг в список CreditWatch з негативним прогнозом через пропозиції про реструктуризацію облігацій у національній валюті.
Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, переданому УНІАН.
«Рейтингова дія викликана оголошеною пропозицією про реструктуризацію облігацій, що може означати дефолт (згідно з визначеннями, наведеними в наших критеріях)», - йдеться в повідомленні.
За інформацією агентства, швидше за все, агентство підвищить рейтинги Києва, якщо місто зможе уникнути оголошеної реструктуризації облігацій.
Як повідомляв УНІАН, у липні Standard&Poor's Ratings Services підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз за рейтингом із «негативного» до «стабільного».
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна не оголосить дефолт найближчим часом, оскільки має всі ресурси для виконання своїх зобов'язань.