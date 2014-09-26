Мінфін вирішив захистити свого колишнього голову Колобова перед СБУ

Міністерство фінансів України не згодне із звинуваченнями з боку Служби безпеки про перевищення повноважень екс-міністром фінансів Юрієм Колобовим і порушення законодавства в ході випуску облігацій для продажу Російській Федерації у 2013 році.

«Всі показники державного боргу на кінець 2013 року були в межах, визначених Законом України «Про державний бюджет України на 2013 рік», - повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін зазначає, що повноваження міністра фінансів на проведення держзапозичень визначені статтею 16 Бюджетного кодексу України, і в ході підготовки зовнішнього запозичення уряд дає персональне доручення міністру фінансів здійснювати такі запозичення і укладати відповідні договори.

Випуск єврооблігацій та їх оборот здійснюються відповідно до норм міжнародного права і правил, договірна документація щодо таких транзакцій є стандартною для всіх випусків облігацій зовнішньої державної позики України, лістинг таких облігацій здійснюється Ірландською фондовою біржею, і вони перебувають у вільному обігу, що дає змогу придбати їх будь-якому інвесторові.

Також повідомляється, що Україна як суверенний позичальник своєчасно і в повному обсязі здійснює виконання своїх зобов'язань перед кредиторами.

Читайте такожРосія серйозно занервувала через відкриття кримінальної справи проти КолобоваЯк повідомляв УНІАН, СБУ 24 вересня почала кримінальне провадження стосовно екс-міністра фінансів Юрія Колобова та інших членів уряду за фактом зловживання службовим становищем та порушення законодавства в ході випуску облігацій зовнішньої держпозики на суму 3 млрд дол. для продажу Російській Федерації наприкінці 2013 року .

Нагадаємо, в грудні 2013 року на зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Віктора Януковича було досягнуто домовленості про надання Україні кредиту Російською Федерацією в обсязі 15 млрд дол., перший транш якого в обсязі 3 млрд дол. Україна одержала 24 грудня 2013 року шляхом продажу єврооблігацій з терміном погашення в 2015 році і ставкою купона 5% річних.

19 грудня Кабінет міністрів України схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої держпозики з терміном погашення в грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд дол. і ставкою дохідності 5%.