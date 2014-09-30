Мінфін позапланово залучив до держбюджету понад 300 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 301,6 млн грн на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 29 вересня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, кошти залучені в результаті розміщення облігацій у гривні терміном обігу 7 років під 15,50% річних по одній поданій заявці.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у вересні п'ять ОВДП-аукціонів, в результаті яких залучив до держбюджету 1,4 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 22 вересня, з початку року до держбюджету надійшло 213,068 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 70,753 млрд грн на обслуговування держборгу - 31,473 млрд грн.

Станом на 29 вересня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 385,569 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 266,395 млрд грн, у власності банків - 85,515 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.