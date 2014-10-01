Суд постановив стягнути з Курченка 135 млн гривень неустойки за стадіон “Металіст”

Харківський апеляційний господарський суд ухвалив рішення стягнути з ТОВ “Спортивний комплекс“Стадіон “Металіст” (власник — оголошений в розшук харківський бізнесмен Сергій Курченко) неустойку в розмірі 134,9 млн грн за розірваною угодою купівлі-продажу обласного спортивного комплексу “Металіст”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 1 жовтня.

За позовом заступника прокурора Харківської області в інтересах Харківської обласної ради апеляційний суд відмінив рішення суду першої інстанції від 26 серпня 2014 року в частині відмови у стягненні неустойки в розмірі 134,9 млн грн.

Під час судового слухання представник прокуратури наголосив, що рішення суду першої інстанції було прийнято із порушенням норм матеріального права, тому підлягає скасуванню.

Прокурор наголосила, що за чинним законодавством Харківська облрада має право на стягнення неустойки з відповідача.

Представник Харківської облради в повній мірі підтримав позицію прокуратури та висловив вимогу, скасувати рішення суду першої інстанції в частині відмови у стягненні неустойки.

Читайте такожКурченко вимагає повернути 110 млн грн, внесених за стадіон "Металіст"У свою чергу, представник відповідача Марина Малина наголосила, що суд законно відмовився стягувати неустойку, встановивши відсутність вини відповідача у невиконанні угоди купівлі-продажу.

Малина підкреслила, що після укладання угоди були ухвалені судові рішення, які забороняли проводити проплати за стадіон “Металіст”. Вона визнала, що сплачені після цих рішень 30 млн грн за стадіон “Металіст” були внесені в порушення ухвали суду.

Однак, це не підтверджує те, що відповідач може сплатити суму неустойки, яка становить 20% від вартості об'єкта.

Заслухавши думки сторін, колегія суддів задовольнила апеляцію прокуратури, відмінивши рішення господарського суду в частині відмови у стягненні неустойки та постановила стягнути з відповідача на користь Харківської облради 134,9 млн грн.

Після судового засідання в коментарі кореспонденту УНІАН Малина сказала, що за законодавством відповідач має право подати касаційну скаргу. Однак, за словами представника відповідача, чи буде подаватися така скарга, вирішуватиме керівництво підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2013 року обласний спортивний комплекс «Металіст» був проданий за 674,5 млн грн, у тому числі понад 112,4 млн грн ПДВ. Купив стадіон «Металіст» харківський бізнесмен, власник ФК «Металіст» Сергій Курченко.

3 квітня голова Харківської обласної ради Сергій Чернов звернувся до прокуратури через те, що покупець стадіону не перераховує кошти за об'єкт.

Господарський суд Харківської області 26 серпня 2014 року розірвав угоду купівлі-продажу Обласного спортивного комплексу «Металіст» структурою Курченка ТОВ «Спортивний комплекс «Стадіон Металіст», однак не задовольнив вимогу стягнути з відповідача 134,9 млн грн неустойки. Після цього прокуратура подала апеляцію з вимогою стягнення неустойки.

Водночас у середині серпня 2014 року господарський суд Києва заарештував кошти та майно ТОВ «Східно-європейська енергетична компанія», що належить Курченку, а також наклав арешт на акції ПАТ ФК «Металіст», стадіон клубу і футбольну базу в Харківській області.

Довідка УНІАН, Стадіон «Металіст» на 40 тис. глядацьких місць було реконструйовано до Євро-2012 і офіційно відкрито 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень складають приватні інвестиції Олександра Ярославського (президент групи DCH), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених тоді в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол.