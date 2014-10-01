"Нафтогаз" почав виплату $1,6 млрд боргу за євробондами

Уряд відповідально ставиться до виконання всіх своїх зобов’язань, як зовнішніх, так і внутрішніх, і тому вчасно розпочав погашення євробондів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на загальну суму 1,6 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Кабінету міністрів прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Не дивлячись на складну ситуацію, світ ретельно спостерігає, як поводить себе Україна по виконанню зобов’язань – внутрішніх та зовнішніх. Я хочу заявити, що уряд, не дивлячись на всю складність фінансової та економічної ситуації для країни, відповідально ставиться до виконання всіх зобов’язань, у тому числі щодо погашення боргових зобов’язань, – сказав Яценюк. - Сьогодні настав термін сплати євробондів, які видані «Нафтогазу» під державні гарантії на загальну суму 1,670 млрд доларів.

Уряд разом з «Нафтогазом» розпочав процедуру погашення євробондів на суму 1,670 млрд доларів. Уся сума погашається. І для нас довіра іноземних інвесторів та кредиторів вкрай важлива. І далі уряд буде виконувати всі свої внутрішні та зовнішні зобов’язання, не дивлячись на неймовірну складність».

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Як повідомляв УНІАН, у вересні «Нафтогаз» зарезервував 1,6 млрд євро для виплати зобов’язань по п’ятирічних євробондах, випущених і розміщених у 2009 році.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. У 2004 році «Нафтогаз» випустив п'ятирічні євробонди на суму 500 млн доларів з терміном погашення 30 вересня 2009 року. Через фінансові проблеми було прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості компанії, і 19 жовтня 2009 року в Лондоні відбулися збори утримувачів цих єврооблігацій, у ході яких держателі цінних паперів погодилися обміняти їх на нові папери, деноміновані у доларах США, у співвідношенні 1:1, з терміном погашення у вересні 2014 року, за ставкою 9,5%, і випущені під суверенні гарантії.